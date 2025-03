A- A+

Governo Lula faz discurso ao lado de padre após polêmica de esquerda com católicos Lula viajou ao Rio Grande do Norte para inauguração da Barragem de Oiticica

Em um evento no Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso repleto de referências religiosas, mencionou Deus diversas vezes e até pediu para um padre rezar o Pai-Nosso ao final da fala.

— Eu vim hoje aqui em agradecimento a tudo que Deus nos deu. Então queria que o Dom Jaime pudesse puxar um Pai Nosso, que é uma reza de todas as religiões, para a gente agradecer a Deus esse dia de São José que nós estamos inaugurando a Barragem de Oiticica — declarou Lula, antes de o ex-arcebispo de Natal Dom Jaime Vieira Rocha iniciar a oração.

O aceno a eleitores religiosos acontece em meio a uma batalha política entre bolsonaristas, setores da esquerda e católicos nas redes sociais, que tem como pivô o líder católico Frei Gilson.

Conhecido por fiéis pelas pregações e transmissões ao vivo, o Frei virou alvo de críticas da esquerda por falas sobre submissão feminina e anticomunismo.

Apesar de nunca ter declarado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele passou a ser abraçado por bolsonaristas.

Em uma das transmissões, em 2021, o religioso apareceu rodeado por bandeiras do Brasil e fez uma oração pedindo que Nossa Senhora livrasse o país do "flagelo do comunismo".

O próprio ex-presidente se manifestou publicamente em defesa do religioso.

"Cada vez mais se apresenta como um fenômeno em oração, juntando milhões pela palavra do Criador. Por isso, cada vez mais, vem sendo atacado pela esquerda", publicou Bolsonaro no X.

Segundo a Social Blade, site que monitora métricas de redes sociais, o religioso arquivou ou excluiu 1,4 mil vídeos recentemente.

Ao mesmo tempo, viu o número de inscritos aumentar, ganhando mais de 840 mil novos seguidores em 15 dias.

