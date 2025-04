A- A+

BRASIL Lula faz evento para divulgar realizações do governo e tentar reverter queda de popularidade Hoje, são 56% os que rejeitam a gestão do governo federal, contra 41% que dizem aprová-la

Um dia após a Pesquisa Quaest mostrar a quarta queda consecutiva na aprovação do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva promove um evento em Brasília para divulgar as ações lançadas pela gestão nos dois primeiros anos de mandato.

Além do primeiro escalão do governo, o escalão tem a presença de lideranças parlamentares e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União), além da sociedade civil.





Hoje, são 56% os que rejeitam a administração de Lula, contra 41% que dizem aprová-la. As taxas eram de 49% e 47%, respectivamente, na última pesquisa, em janeiro.

Algumas medidas específicas serão reforçadas ao público no evento, como o registro recorde de empregos, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil e o crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada.

Conforme o Globo mostrou, em seu terceiro mandato no Palácio do Planalto, Lula ainda não cumpriu importantes promessas de campanha feitas durante o período eleitoral de 2022, como tornar a picanha acessível e reorganizar o sistema penitenciário do país.

