PRESIDENTE Lula faz exames de rotina pós-operatória em hospital de Brasília Presidente fez cirurgias para tratar artrose no quadril e remover excesso de pele nas pálpebras no fim de setembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou exames pós-operatórios de radiografia do quadril no Hospital Sírio Libanes, em Brasília, neste sábado. Segundo a equipe médica, o petista poderá voltar ao Palácio da Alvorada depois dos exames.

Lula passou por uma cirurgia de artroplastia do quadril com colocação de prótese no final de setembro. Os exames deste sábado fazem parte de revisão de rotina pós-operatória do presidente.

Além das cirurgias no quadril, o presidente também passou por um procedimento para a correção da pálpebra, mas a intervenção não exige cuidados pós-operatórios complexos.

Após os procedimentos, Lula recebeu alta médica e se recupera no Palácio da Alvorada deste o dia 1º de setembro.

Nesta sexta-feira o petista fez sua primeira aparição públicas após as cirurgias e disse que voltará a trabalhar presencialmente no Palácio do Planalto a partir da próxima semana.

