Lula faz live com Janones na COP31 na Turquia e repete modelo do segundo turno da campanha
Bastante rouco, presidente falou pouco durante a tramissão e exaltou combate ao desmatamento
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma live nesta quinta-feira com o deputado federal André Janones (Rede-MG) da COP 31 realizada em Antália, na Turquia.
A convocação foi feita pelo canal de Whatsapp “Exército do Lula”.
O parlamentar disse que Lula falaria pouco para poupar a voz. A live durou pouco mais de 15 minutos.
Janones exaltou as parcerias fechadas pelo Brasil durante a cúpula que resultaram em investimentos para combater o desmatamento.
O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, também participou da live.
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Nesta quinta-feira, Lula embarcará para Manila, nas Filipinas, onde participará da 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), entre sexta-feira e domingo.
Bastante rouco, Lula falou pouco e disse que está tomando chá como nunca tomou na vida. O presidente ainda afirmou que o agronegócio tem conseguido produzir preservando o meio-ambiente.
— Estamos há quatro anos consecutivos reduzindo em todos os biomas brasileiros — disse Lula.
No dia 6, o presidente já havia feito uma live com Janones.
Batizada de "Live da Vitória", a transmissão teve exibição de vídeos produzidos por apoiadores, perguntas enviadas por internautas e histórias pessoais contadas pelo presidente.
A transmissão faz parte da estratégia de manter mobilizado o chamado "Exército do Lula", grupo de Whatsapp criado por Janones com mais de 10 milhões de inscritos, que foi fundamental para a campanha digital de Lula no segundo turno das eleições.