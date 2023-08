Lula faz live da África do Sul antes do Brics

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza nesta terça-feira (22) mais uma live semanal. Lula está na África do Sul para a reunião de líderes do Brics.

Pensado para tentar engajar apoiadores do governo nas redes sociais, o programa tem sido transmitido todas as terças-feiras, pela manhã, geralmente do Palácio da Alvorada. Além das suas próprias páginas na rede social, Lula tem usado também a página nas redes sociais da TV Brasil e no canal da TV, empresa pública de televisão, que é destinada para divulgar ações do governo.

Na semana passada, Lula afirmou que vai conversar “com quem for necessário” no Congresso Nacional e que o governo precisa dialogar "com quem tem voto" para conseguir aprovar os projetos e aumentar a governabilidade. O Planalto já confirmou a entrada do PP e do Republicanos na esplanada dos ministérios na tentativa de ampliar o apoio no Congresso Nacional.

Lula ainda defendeu a aproximação com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e afirmou que o governo precisa da aliança com o parlamentar.

"O Lira precisa menos de mim do que eu dele. O Lira não manda projeto para mim, o Lira não precisa pedir nada para mim. Eu é que tenho que mandar o projeto de lei que os ministros acham importante e chega lá tem que ser aprovado. Então nós é que temos que ter a iniciativa de conversar" afirmou, completando: " Eu vou conversar com quem for necessário conversar."

Sobre meio ambiente, o presidente voltou a cobrar nesta segunda-feira os países ricos pela ajuda financeira para proteger a Amazônia. Lula afirmou que é um "pagamento de uma dívida com o planeta Terra" por terem começado o processo de poluição anos antes dos países em desenvolvimento.

Lula afirmou ainda que durante a próxima cúpula dos BRICS vai voltar a discutir sobre a desigualdade e sobre a questão da paz e o fim da guerra entre Ucrânia e Rússia. A próxima reunião será entre os dias 22 e 24 de agosto, em Joanesburgo.

"Nos Brics vamos discutir a questão da desigualdade. Temos que discutir a questão da paz. Não é possível que a gente não discuta, não é possível que não haja um momento em que a Rússia e a Ucrânia sentem para conversar e parem de se matar. Uma guerra que só destrói aquilo que demorou anos para ser construído. É preciso encontrar um caminho."

