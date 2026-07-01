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Eleições 2026 Lula faz maratona para participar de eventosdo governo antes do fim do prazo da Justiça Eleitoral Presidente passará por três estados do Nordeste em dois dias; governo planeja ato na sexta-feira com entregas de habitações em diversos pontos do país

A poucos dias do início do período conhecido como “defeso eleitoral”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dedicado a semana a uma maratona de viagens para inaugurações e lançamentos de programas.

A partir de sábado, quando vão faltar três meses para o primeiro turno, os ocupantes de cargos públicos que vão disputar a eleição de outubro não podem mais participar desse tipo de evento.

A “turnê” do presidente deve ser encerrada na sexta-feira com uma cerimônia no Palácio do Planalto de entregas simultâneas de unidades habitacionais, além de equipamentos de saúde e de educação, em diversos pontos do país. Representantes do governo aparecerão por vídeos dos locais das inaugurações.

Nesta quarta-feira, Lula está na Bahia. No começo da tarde, participa de uma cerimônia de anúncio da inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte e entrega de veículos do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, no município de Alagoinhas.

À tarde, visitará o canteiro de obras da ponte Salvador-Ilha de Itaparica e à noite irá à cerimônia de reabertura do Teatro Castro Alves, na capital baiana.

Na quinta-feira, o presidente vai ao Rio Grande do Norte inaugurar na cidade de Luís Gomes um túnel do projeto de transposição do Rio São Francisco. A obra permitirá que as águas do rio cheguem ao oeste do estado.

Na tarde do mesmo dia, Lula irá a Juazeiro do Norte, no Ceará, para entregar 40 novos ônibus escolares para municípios do estado. Está previsto ainda o anúncio da disponibilização pelo governo federal de 29 unidades odontológicas móveis e de 19 veículos do programa mais especialistas do Ministério da Saúde.

No começo da semana, o presidente fez anúncios de programas do governo. Na segunda-feira, mesmo com o jogo do Brasil na Copa, o presidente apresentou no Palácio do Planalto o programa Desenrola voltado a adimplentes, que prevê a redução de juros para empréstimos pagos em dia, a possibilidade de utilização do FGTS para garantia de crédito consignado ao trabalhador formal e a concessão de linhas de financiamento para estudantes que se formaram utilizando o Financiamento Estudantil (Fies) empreenderem.

Na terça-feira à noite, Lula, depois de voltar da reunião do Mercosul em Assunção, no Paraguai, participou da cerimônia do Plano Safra 2026/27 para a agricultura familiar. Foi anunciada a oferta de R$ 97,3 bilhões, valor dividido em programas de crédito, seguro agrícola, compras públicas, assistência técnica e extensão rural. Para os pequenos produtores, o governo reduziu a taxa para o financiamento da produção de alimentos de 3% para 2% ao ano. Já para sistemas agroecológicos e produção orgânica, a taxa caiu de 2% para apenas 1% ao ano.

Mais cedo na terça-feira, sem Lula, coube ao vice-presidente Geraldo Alckmin anunciar o Plano Safra para a agricultura empresarial com a oferta de R$ 525,1 bilhões em financiamentos.

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