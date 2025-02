A- A+

Cerimônia Lula faz missa no Palácio da Alvorada pela saúde do Papa Francisco Vice Geraldo Alckmin também acompanhou a cerimônia nesta quarta-feira (26)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, realizaram nesta quarta-feira uma missa no Palácio da Alvorada pela saúde do papa Francisco, internado com quadro de pneumonia dupla.

A cerimônia aconteceu na capela Nossa Senhora da Conceição, dentro da residência oficial. O vice-presidente Geraldo Alckmin também acompanhou a cerimônia.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social, a iniciativa de realizar a missa partiu de Lula e Janja “pelo imenso carinho, respeito e admiração que possuem pelo papa Francisco e sua missão de vida”.

A missa foi organizada por Gilberto Carvalho, chefe de gabinete de Lula nos dois primeiros mandatos. Três padres jesuítas fizeram a celebração, que teve a participação também de dom Raimundo Damasceno, cardeal e arcebispo emérito de Aparecida.

O papa está internado há 13 dias. Conforme comunicado do Vaticano de hoje, ele "teve uma noite tranquila e está descansando".

Segundo o comunicado, não há mudanças no estado de saúde dele desde a segunda-feira (24).

Antes do novo boletim, fontes ligadas ao Vaticano adiantaram à agência Ansa que o Papa não sofreu novas crises respiratórias asmáticas, como as relatadas no fim de semana e que elevaram o grau de preocupação com o Pontífice.

Francisco precisou de um tratamento emergencial envolvendo oxigenação de “alto fluxo”, além de uma transfusão de sangue relacionada a um quadro de plaquetopenia, quando há uma queda no número de plaquetas no sangue, ligado a uma anemia.

