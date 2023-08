Lula faz nona edição da live semanal

A- A+

Pensado para tentar engajar apoiadores do governo nas redes sociais, o programa tem sido transmitido todas as terças-feiras, pela manhã, do Palácio da Alvorada. Além das suas próprias páginas na rede social, Lula tem usado também a página nas redes sociais da TV Brasil, empresa pública de televisão, que é destinada para divulgar ações do governo.

PGR

Lula afirmou que vai escolher o próximo Procurador Geral da República "no tempo certo, na hora certa" e que vai "conversar com muita gente". O presidente afirmou ainda que fará um "pente-fino" para "não cometer um erro" porque não quer escolher alguém que "faça denúncia falsa".

