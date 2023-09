A- A+

brasil Lula faz nova edição da live "Conversa com o Presidente" Presidente afirmou que vai criar o Ministério da Pequena e Média Empresa, desenhado para para facilitar a a acomodação do PP e do Republicanos na reforma ministerial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza nesta terça-feira (5) mais uma edição da sua live semanal. A transmissão é feita do Palácio da Alvorada, sua residência oficial.

Outras lives

Na semana passada, Lula afirmou que vai criar o Ministério da Pequena e Média Empresa, desenhado para para facilitar a a acomodação do PP e do Republicanos na reforma ministerial. Com 38 ministérios, Lula se aproxima do recorde do segundo mandato de Dilma Rousseff, quando a petista montou uma esplanada com 39 ministros. Jair Bolsonaro montou uma esplanada com 23 pastas, e Michel Temer (MDB), 29.

Lula também defendeu as propostas que mudam a tributação sobre fundos exclusivos e fundos offshore (no exterior), ambos voltados para altíssima renda e enviados pelo governo na semana passada para o Congresso Nacional. Lula afirmou que "o que não falta no Brasil são "pessoas espertas" que "encontram um jeito de burlar a lei para não pagar imposto de renda".

O presidente defendeu os textos do governo e afirmou que a proposta é uma coisa "justa e sensata" e que espera que o Congresso Nacional proteja os mais pobres ao invés dos mais ricos.

"O que nós fizemos é uma coisa justa e sensata. Eu espero que o Congresso Nacional, de forma madura, ao invés de proteger os mais riscos, proteja os mais pobres" defendeu o presidente.

Veja também

atos golpistas 8 de janeiro: PF realiza operação para investigar financiadores de atos golpistas