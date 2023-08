Lula faz nova live nesta segunda-feira (14)

A- A+

O presidente Lula realiza nesta segunda-feira (14) mais uma edição da sua live semanal. A transmissão é feita do Palácio da Alvorada.

Outras lives

Pensado para tentar engajar apoiadores do governo nas redes sociais, o programa tem sido transmitido todas as terças-feiras, pela manhã, geralmente do Palácio da Alvorada. Além das suas próprias páginas na rede social, Lula tem usado também a página nas redes sociais da TV Brasil e no canal da TV, empresa pública de televisão, que é destinada para divulgar ações do governo.

Amanhã, Lula participa da posse do presidente do presidente do Paraguai, Santiago Peña. Ele embarca nesta segunda-feira para o país.

Na semana passada, Lula afirmou que que acha "fundamental" que o assunto faça parte da educação e que vai conversar com o ministro Camilo Santana (MEC) para fazer a inclusão.

"A questão ambiental hoje ela está dentro da casa das pessoas. Eu, inclusive, estou defendendo que o ministro da educação coloque no currículo escolar a questão do debate do clima. Temos que ter aulas para as crianças sobre a questão do clima, o significado das pessoas cuidarem das coisas, de fazerem coleta seletiva de lixo. Se você não colocar na escola, você não cria uma geração de pessoas preparadas para educar os mais velhos e as futuras gerações."

O presidente ainda afirmou que quer "continuar sonhando" com a exploração de petróleo na Foz do Amazonas e que a decisão do Ibama que barrou a perfuração "não é definitiva". O órgão ambiental negou uma licença para a Petrobras perfurar um poço exploratório a cerca de 160 km da costa do Oiapoque (AP), no Amapá, e a cerca de 500 km da foz do Rio Amazonas.

A Foz do Amazonas é uma das regiões da chamada Margem Equatorial, que abrange todo o litoral norte e alcança a do Rio Grande do Norte, no Nordeste. A região é considerada ambientalmente sensível por reunir grande quantidade de fauna e flora marinha, além de concentrar grande parte dos manguezais do país.

"Eu vou dizer para vocês que vocês podem continuar sonhando e eu também quero continuar sonhando. Nós tínhamos a Petrobras com uma plataforma preparada para fazer pesquisa nessa região. Houve um estudo do Ibama que dizia que não era possível, mas esse estudo do Ibama não é definitivo, porque eles apontam falhas técnicas que a Petrobras tem o direito de corrigir" afirmou durante entrevista à rádios da Amazônia.

Lula afirmou que o assunto ainda está sendo discutido e que a decisão é "muito importante". O presidente ressaltou que é preciso pesquisar como será possível evitar um desastre ambiental, mas que o caso deve ter um desfecho em breve.

Veja também

VIOLÊNCIA "Que bala perdida é essa?", questiona Lula sobre a morte de Eloah