Conversa com o Presidente Lula faz nova live nesta terça-feira (29) Transmissão é feita do Palácio da Alvorada após viagem de uma semana pela África

O presidente Lula realiza nova live nesta terça-fera. A transmissão é feita do Palácio da Alvorada, após uma viagem de sete dias para a África.

Outras lives

Na semana passada, Lula defendeu a entrada da Argentina nos Brics, o que acabou acontecendo durante a última cúpula. Lula reiterou também a defesa pela entrada de novos países como membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU.

Pensado para tentar engajar apoiadores do governo nas redes sociais, o programa tem sido transmitido todas as terças-feiras, pela manhã, geralmente do Palácio da Alvorada. Além das suas próprias páginas na rede social, Lula tem usado também a página nas redes sociais da TV Brasil e no canal da TV, empresa pública de televisão, que é destinada a divulgar ações do governo.

