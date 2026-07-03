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Eleições 2026 Lula faz nova maratona de anúncios na véspera do fim do prazo permitido pela lei eleitoral Presidente anuncia iniciativas na educação, saúde e habitação em diferentes estados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza nesta sexta-feira uma cerimônia no Palácio do Planalto para acompanhar entregas simultâneas nas áreas de educação, saúde e habitação em diferentes estados do país.

O evento encerra uma semana de agendas intensificadas do petista às vésperas do início das restrições do calendário eleitoral, que passam a valer neste sábado, quando faltam três meses para o primeiro turno das eleições de outubro.

Nas últimas semanas antes do prazo, Lula acelerou o ritmo de viagens e anúncios do governo. A agenda desta sexta reúne inaugurações de novos campi de institutos federais, entregas de moradias do Minha Casa, Minha Vida e equipamentos para a rede pública de saúde, com participações por vídeo de ministros e autoridades em municípios de sete estados.

A cerimônia fecha uma sequência de compromissos que incluiu o lançamento do programa Desenrola para adimplentes, os anúncios do Plano Safra 2026/27 para a agricultura empresarial e familiar e viagens à Bahia, ao Rio Grande do Norte e ao Ceará para inauguração de obras e entrega de equipamentos públicos.

A passagem pelo Nordeste, porém, também foi marcada por um contratempo. Na quinta-feira, em Luís Gomes (RN), Lula inaugurou o Túnel Major Sales, no ramal do Apodi da transposição do Rio São Francisco, antes de a água chegar ao local da cerimônia.

O presidente afirmou que esperava acompanhar a entrada da água no túnel e atribuiu o episódio a um "erro de cálculo". O Palácio do Planalto informou posteriormente que não houve falha na estrutura e que a água ainda percorria o sistema de canais da transposição no momento da inauguração.

A legislação eleitoral proíbe, nos três meses que antecedem o primeiro turno, a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas e restringe a realização de atos que possam ser interpretados como promoção institucional de agentes públicos em disputa eleitoral. Nesse contexto, a cerimônia desta sexta representa o último grande evento de entregas do governo antes do início do chamado defeso eleitoral.

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