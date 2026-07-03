Sex, 03 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta03/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Lula faz nova maratona de anúncios na véspera do fim do prazo permitido pela lei eleitoral

Presidente anuncia iniciativas na educação, saúde e habitação em diferentes estados

Reportar Erro
Nas últimas semanas antes do prazo, Lula acelerou o ritmo de viagens e anúncios do governo. Nas últimas semanas antes do prazo, Lula acelerou o ritmo de viagens e anúncios do governo.  - Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza nesta sexta-feira uma cerimônia no Palácio do Planalto para acompanhar entregas simultâneas nas áreas de educação, saúde e habitação em diferentes estados do país.

O evento encerra uma semana de agendas intensificadas do petista às vésperas do início das restrições do calendário eleitoral, que passam a valer neste sábado, quando faltam três meses para o primeiro turno das eleições de outubro.

Leia também

• Lula diz que vai continuar a fazer visitas aos Estados apesar de início do defeso eleitoral

• 'Estrangeiro não tem medo do Lula; estrangeiro conhece o Lula', diz chefe do BofA

• Lula pede que Elmano não faça "jogo rasteiro" em campanha contra Ciro Gomes no Ceará

Nas últimas semanas antes do prazo, Lula acelerou o ritmo de viagens e anúncios do governo. A agenda desta sexta reúne inaugurações de novos campi de institutos federais, entregas de moradias do Minha Casa, Minha Vida e equipamentos para a rede pública de saúde, com participações por vídeo de ministros e autoridades em municípios de sete estados.

A cerimônia fecha uma sequência de compromissos que incluiu o lançamento do programa Desenrola para adimplentes, os anúncios do Plano Safra 2026/27 para a agricultura empresarial e familiar e viagens à Bahia, ao Rio Grande do Norte e ao Ceará para inauguração de obras e entrega de equipamentos públicos.

A passagem pelo Nordeste, porém, também foi marcada por um contratempo. Na quinta-feira, em Luís Gomes (RN), Lula inaugurou o Túnel Major Sales, no ramal do Apodi da transposição do Rio São Francisco, antes de a água chegar ao local da cerimônia.

O presidente afirmou que esperava acompanhar a entrada da água no túnel e atribuiu o episódio a um "erro de cálculo". O Palácio do Planalto informou posteriormente que não houve falha na estrutura e que a água ainda percorria o sistema de canais da transposição no momento da inauguração.

A legislação eleitoral proíbe, nos três meses que antecedem o primeiro turno, a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas e restringe a realização de atos que possam ser interpretados como promoção institucional de agentes públicos em disputa eleitoral. Nesse contexto, a cerimônia desta sexta representa o último grande evento de entregas do governo antes do início do chamado defeso eleitoral.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter