PRESIDENTE LULA Lula faz novo procedimento no quadril para diminuir as dores Na live desta terça-feira, Lula falou sobre o seu problema no quadril e afirmou que tem ficado "irritado", "nervoso" e de "mau humor" por conta das dores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará nesta quarta-feira uma nova infiltração para reduzir as dores no quadril, em Brasília. No domingo, Lula passou pelo mesmo procedimento em São Paulo. Durante sua live nesta terça-feira, o presidente afirmou que tem ficado "irritado", "nervoso" e de "mau humor" por conta das dores na cabeça do fêmur.

No procedimento, o paciente recebe uma infeção de medicamentos diretamente na área afetada. Lula será atendido no hospital Sírio Libanês, em Brasília, e deve ser liberado ainda nesta quarta-feira. Não há agendas oficiais divulgadas.

Durante a live desta terça-feira, Lula falou que a última infiltração deu certo, mas que, passado o efeito, "voltou a doer um pouco mais". O presidente também afirmou que estava "chegando a conclusão" de que iria operar em outubro.

— Eu quero fazer a cirurgia porque eu não quero ficar com dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Então, eu sinto que às vezes estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego de manhã para trabalhar, quando eu coloco o pé no chão dói. E eu tenho que falar bom dia sorrindo, e às vezes eu não consigo falar — afirmou, completando: — —Era um teste para saber se aquele procedimento me garantia que eu pudesse ficar 12h sem dor. O procedimento deu certo. Eu fui na festa do sindicato e não tive dor. Mas na segunda-feira de manhã já tinham acabado as 12h e voltou a doer. E parece que voltou a doer um pouco mais.

Segundo presidente, em determinadas ocasiões, fica evidente que ele está "irritado e nervoso" por conta das dores.



— E aí você vai ficando uma pessoa incômoda, chata, com quem ninguém quer falar bom dia com medo de tomar um esporro. Estou chegando à conclusão que eu tenho que operar. Não é mole acordar com dor sábado, domingo, não poder entrar na piscina porque se faz movimento com o pé, dói. Sou um cara de bom humor, se ficar mau humorado não vai ser legal. Começa a brigar até com as cachorrinhas.

O presidente afirmou ainda que está se preparando para fazer a cirurgia em outubro, o que inclui uma nova dieta.

— Eu vou fazer um novo procedimento. Eu quero fazer um novo procedimento e estou me preparando para outubro. Estou me preparando fisicamente, vou fazer um regime mais duro, estou fazendo mais atividade física.

Lula ainda afirmou que "não é mole" acordar com dor vários dias da semana. Lula lamentou o mau humor provocado pelo problema no quadril e afirmou que as vezes "começa a brigar até com as cachorrinhas".

