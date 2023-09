A- A+

Recife Lula faz parada técnica no Recife antes de seguir viagem para a reunião do G20 na Índia Durante breve estadia, o presidente se reuniu com o prefeito da cidade, João Campos

Após participar na manhã desta quinta do desfile de 7 de Setembro, realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez parada técnica na cidade do Recife e aproveitou para fazer breve reunião com o prefeito da cidade João Campos.

Em seguida, o chefe do executivo embarcou com toda comitiva para Nova Déli, capital da Índia, onde participa da 18ª Cúpula do G20, grupo que reúne as 19 nações de maior economia do mundo e a União Europeia, neste sábado (9) e domingo (10).

A previsão é que a comitiva brasileira chegue à cidade indiana no final da noite de sexta-feira (8), pelo horário oficial de Brasília, manhã de sábado no país asiático.

A cúpula é o ponto alto das atividades do G20 e marcará também a reta final da presidência rotativa do bloco, atualmente com a Índia, e que será assumida pelo governo brasileiro, pela primeira vez, a partir do dia 1º de dezembro.

