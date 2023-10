A- A+

RECUPERAÇÃO Lula faz primeira reunião após cirurgias no quadril e no olho Agenda com ministros ocorreu por videoconferência

Após dez dias de repouso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, nesta segunda-feira (9), sua primeira reunião oficial de trabalho. Desde que realizou as duas cirurgias, Lula tem feito despachos pontuais e está proibido de receber visitas.

A agenda foi realizada por videoconferência e participaram os ministros da Defesa, José Múcio; da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo; das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Comunicação Social, Paulo Pimenta; Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim, e Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio Marcola. A previsão é que ele realize outras reuniões ao longo da semana.

No dia 29 de setembro, Lula fez uma artroplastia total de quadril para tratar uma artrose. O presidente sofria de intensas dores na cabeça do fêmur. Na mesma ocasião, passou por cirurgia plástica nos olhos. Os dois procedimentos foram feitos no hospital Sírio Libanês, em Brasília.

Desde então, Lula está se recuperando no Palácio da Alvorada, fazendo fisioterapia e tendo compromissos profissionais de maneira muito pontual. Na semana passada, por exemplo, sancionou o programa Desenrola. A equipe médica também proibiu visitas por 15 dias para evitar qualquer tipo de contaminação que prejudique a sua recuperação.

Lula ficou internado em apartamento do hospital, sob o cuidado das equipes dos médicos Roberto Kalil Filho, Ana Helena Germoglio e Giancarlo Cavalli Polessello.

