Lula faz pronunciamento na TV e divulga Pé-de-Meia e Farmácia Popular

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento na noite desta segunda-feira (24) em cadeia de rádio e TV, ocasião em que exaltou os programas Pé-de-Meia e Farmácia Popular.

Visto como uma das principais bandeiras do governo neste terceiro mandato, o Pé-de-Meia oferece uma poupança e um auxílio financeiro mensal de R$ 200 para estudantes que seguirem alguns critérios sociais e de assiduidade, como frequência mínima às aulas e participação em exames de avaliação.

Cada aluno recebe R$ 200 na efetivação da matrícula do início de cada ano letivo, mais nove parcelas mensais de R$ 200, caso o aluno tenha frequência comprovada no mês ou média do período letivo transcorrido.

Na terça-feira, começaram a ser pagas as parcelas de R$ 1.000 aos alunos do programa que passaram de ano em 2024.

Neste mês, o governo anunciou que os beneficiários do Farmácia Popular poderão ter acesso de graça todos os 41 itens incluídos no programa — o total de insumos oferecidos. Antes da medida, 39 produtos já eram oferecidos sem custos para a população.

O último pronunciamento de Lula na TV foi feito no dia 24 de dezembro do ano passado, na véspera do Natal.

A fala de Lula vem após pesquisa Datafolha mostrar uma queda de 11 pontos percentuais, de 35% para 24%, na aprovação do governo.

O atual patamar de ótimo/bom, no início da segunda metade do terceiro mandato de Lula, é inédito para o petista em todas as suas gestões à frente do Palácio do Planalto.

A avaliação negativa do governo (ruim ou péssima) também é recorde e subiu, no período, de 34% para 41%. Já o percentual da população que considera a gestão regular variou de 29%, em dezembro, para 32% no levantamento mais recente.

