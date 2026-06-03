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BRASIL Lula faz reunião ministerial após proposta de novo tarifaço dos EUA e classificação de facções Presidente reúne auxiliares e deve tratar de ações do governo americano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza nesta quarta-feira uma reunião ministerial para acertar as ações dos novos titulares das pastas.



O encontro está marcado para as 10h no Palácio do Planalto e acontecerá após os Estados Unidos classificarem as organizações criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações criminosas e concluírem uma investigação comercial contra o país com sugestão de adoção de tarifas de 25%.

Essa será a segunda reunião ministerial do ano. A primeira aconteceu em 31 de março e serviu para marcar as trocas nos comandos das pastas com as saídas de ministros que vão disputar a eleição deste ano. Houve mudanças no comando de 18 ministérios.

Agora, Lula convocou o novo encontro para alinhar ações de olho nas eleições de outubro. Pela lei, o presidente só pode, por exemplo, participar de inaugurações de obras até 4 de julho.





As medidas anunciadas pelos Estados Unidos contra o país também devem ser tratadas, apesar de a reunião ter sido convocada antes da classificação das facções e do anúncio da conclusão da investigação comercial.

Com as mudanças do começo de abril, o governo passou a ser composto em grande parte por nomes de menor expressão política e rostos menos conhecidos. Os antigos secretários executivos foram promovidos a titular na maioria dos ministérios em que houve trocas. Esse tipo de substituição aconteceu, por exemplo, na Fazenda e na Casa Civil, com as promoções de Dario Durigan e Miriam Belchior para os lugares de Fernando Haddad e Rui Costa, respectivamente.

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