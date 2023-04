A- A+

BRASIL Lula faz reunião ministerial em primeiro dia de despacho no Planalto após pneumonia Presidente ficou uma semana despachando da residência oficial com agendas reduzidas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta a despachar do Palácio do Planalto nesta segunda-feira (3) após uma semana de agenda reduzida no Palácio da Alvorada enquanto se recuperava de uma pneumonia bacteriana. A principal agenda de Lula será uma reunião com os ministérios das áreas produtivas e institucional para tratar de ações do governo.

Ao todo, 20 ministros participam da reunião desta segunda-feira. A ideia é que o presidente divida em grupo temáticos os seus ministros para otimizar os encontros. No dia 10 de maio, Lula fez a primeira reunião com as pastas da área da infraestrutura e tratou de assuntos como o novo PAC e o decreto de saneamento básico.

Nesta segunda-feira, estarão com Lula o vice-Presidente da República Geraldo Alckmin, Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Daniela Carneiro (Turismo), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), André de Paula (Pesca e Aquicultura), Rui Costa (Casa Civil), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), José Múcio (Defesa), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) General Gonçalves Dias (Gabinete de Segurança Institucional), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Jorge Messias (AGU), Vinícius Carvalho(Controladoria-Geral da União).

O diagnóstico de pneumonia bacteriana e influenza A fez com que Lula cancelasse a viagem para a China, remarcada para o dia 11 de abril. A agenda é considerada prioridade pelo Palácio do Planalto devido a importância estratégica do país, que é o principal parceiro comercial do Brasil, e para reforçar ao país a intenção do governo de inaugurar um novo momento das relações comercias com os chineses, desgastadas durante a gestão de Jair Bolsonaro.

Lula passou a semana no Palácio da Alvorada, fazendo reuniões com ministros, recebendo medicação e sendo acompanhado pela médica da presidência da República, Ana Helena Germoglio.

