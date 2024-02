A- A+

BRASIL Lula faz reunião para definir prioridades do governo no Congresso Presidente receberá líderes e ministros para debater tramitação de propostas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reunião marcada para a manhã desta terça-feira com líderes do governo no Congresso, ocasião em que conversará sobre a pauta que tramita na Câmara e no Senado e as prioridades do Executivo. Também participarão da conversa os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Padilha deve apresentar um "inventário" de assuntos importantes e pendentes nas Casas legislativas. Desde dezembro, alguns temas causam preocupação ao governo e demandam longa negociação com parlamentares, como o calendário de pagamento de emendas parlamentares e o veto de Lula a cerca de R$ 5,6 bilhões de emendas de comissão no Orçamento.

Na segunda-feira, Haddad disse que a reunião seria ampla. Além dos líderes de governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, no Senado, Jaques Wagner, e na Câmara, José Guimarães, estarão outros ministros: Paulo Pimenta (Secom), Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio, além de vice-presidente) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral).





— Vamos tratar de muitos assuntos. Amanhã (terça) o presidente Lula vai se reunir com os líderes para definir a pauta do Congresso. Vamos tratar de todas as prioridades, não só do Ministério da Fazenda — disse Haddad.

