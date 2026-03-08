A- A+

PRESIDENTE Lula fez check-up anual neste domingo e exames estão normais, afirma Hospital Sírio-Libanês Lula seguirá sob acompanhamento médico "habitual" pelas equipes do hospital

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou check-up anual na manhã deste domingo, 8, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, todos os exames realizados estão dentro da normalidade.



Ainda segundo o boletim, Lula seguirá sob acompanhamento médico "habitual" pelas equipes dos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, "sem previsão de novos exames no momento".

Veja também