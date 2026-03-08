Dom, 08 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo07/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRESIDENTE

Lula fez check-up anual neste domingo e exames estão normais, afirma Hospital Sírio-Libanês

Lula seguirá sob acompanhamento médico "habitual" pelas equipes do hospital

Reportar Erro
O presidente Luiz Inácio Lula da SilvaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou check-up anual na manhã deste domingo, 8, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Leia também

• Lula: vamos anunciar novas medidas para combater assédio on-line e cassino digital

• Lula: é preciso avançar no fim da escala 6x1; essa é uma pauta da mulher brasileira

• "Não podemos nos conformar com homens matando mulheres", diz Lula

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, todos os exames realizados estão dentro da normalidade.

Ainda segundo o boletim, Lula seguirá sob acompanhamento médico "habitual" pelas equipes dos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, "sem previsão de novos exames no momento".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter