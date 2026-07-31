Lula fez opção por Alckmin pela lealdade
Ao celebrar a recondução unânime de Alckmin como candidato a vice-presidente na chapa à reeleição, Lula fez questão de ressaltar a parceria construída entre os dois desde o início do atual governo
A relação de confiança entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ganhou novo destaque na convenção nacional do PSB, realizada na última quarta-feira, em Brasília. Ao celebrar a recondução unânime de Alckmin como candidato a vice-presidente na chapa à reeleição, Lula fez questão de ressaltar a parceria construída entre os dois desde o início do atual governo.
"Eu estou feliz por ter o Geraldo de vice e mais feliz de vocês indicarem ele outra vez, por unanimidade, para continuar a ser vice", afirmou o presidente, destacando a sintonia política e pessoal que consolidou a aliança entre antigos adversários.
Em um dos momentos mais marcantes do discurso, Lula definiu Alckmin como um símbolo de lealdade e estabilidade institucional. "O Alckmin é aquela garantia que todo mundo precisa. É aquela pessoa que você pode ir deitar com a certeza absoluta de que ele está trabalhando para que as coisas deem certo no país. E eu posso dizer que, com o Alckmin, a gente nunca vai pensar que vai dormir e vai ter um golpe no dia seguinte de manhã, porque o Alckmin antes de tudo é um homem de muita lealdade, de muita capacidade de trabalho e de muita honestidade", declarou.
A fala reforça a confiança depositada por Lula no vice-presidente, cuja permanência na chapa foi oficializada pelo PSB. O partido é a segunda legenda a confirmar apoio à candidatura do petista à reeleição, após o PDT. A convenção nacional do PT, que oficializará a candidatura de Lula, está marcada para o próximo domingo (2), em São Paulo.