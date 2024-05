Lula fez um atropelado evento de Dia do Trabalhador, em São Paulo; entenda

A- A+

O 1º de Maio para o presidente Lula foi um desastre. Além de participar de um ato extremamente esvaziado em São Paulo, berço do trabalhismo, mostrou que não está bem da cabeça, ao pedir voto para o pré-candidato do Psol à Prefeitura paulista, Guilherme Boulos, num momento em que é vedado qualquer tipo de manifestação nesse sentido.

Resultado: vai levar uma multa eleitoral pelo TSE. Um dia após tentar encher o balão de Boulos, Lula se deparou, ontem, com uma pesquisa sobre a sucessão na capital de São Paulo, na qual seu candidato, que liderava, já ficou para trás, correndo o risco de perder a eleição.

Sobre o ato pífio no qual participou reclamando, lideranças petistas classificaram, nos bastidores, como um “fiasco”. O evento do Dia do Trabalhador foi organizado pelas centrais sindicais. O que mais incomodou caciques e parlamentares do PT foi o esvaziamento do evento, que ocorreu no estacionamento do estádio do Corinthians, time de Lula. O próprio presidente reclamou do público pequeno no ato.

“Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato, e eu disse pra ele: ‘Márcio (Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência), o ato tá mal convocado. O ato tá mal convocado.’ Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, estou acostumado a falar com 1.000, com 1 milhão, mas também se for necessário eu falo apenas com a senhora maravilhosa que está ali na minha frente pra conversar”, afirmou Lula.

Na avaliação de petistas, o esvaziamento evidencia a necessidade de Lula fazer mudanças, o mais rápido possível, não só na relação com os movimentos sociais, como na “coordenação política” geral de seu governo.

