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Lula: Fim da 6x1 devolve tempo para trabalhadores e é passo para País mais justo

Lula também deu detalhes já conhecidos do projeto: o fim da escala de seis dias de trabalho e um de descanso e a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas

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O presidente Luiz Inácio Lula da SilvaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou pela primeira vez após o envio do projeto de lei do governo que acaba com a escala 6x1 ao Congresso Nacional. Em publicação no X, o presidente declarou que a medida devolve tempo aos trabalhadores e significa um passo para um país mais justo.

"A proposta devolve tempo aos trabalhadores e trabalhadoras: tempo para ver os filhos crescerem, para o lazer, para o descanso e para o convívio familiar. Um passo para um país mais justo e com mais qualidade de vida para todos", afirmou Lula.

O presidente também classificou o envio da mensagem como "um dia importante para a dignidade da família e de quem constrói o Brasil todos os dias".

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Lula também deu detalhes já conhecidos do projeto: o fim da escala de seis dias de trabalho e um de descanso e a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas.

Lula pontuou que o projeto foi enviado com urgência constitucional, o que obriga a Câmara a votar o texto em 45 dias e o Senado, também em 45 dias. Caso contrário, a pauta legislativa será travada.
 

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