Cláudio Humberto Lula finge não saber que apuração chegou a Lulinha; confira Cláudio Humberto desta sexta (19)

“Perdem no Congresso, recorrem ao STF”

Senador Sérgio Moro (União-PR) sobre o governo judicializar mais uma derrota no voto

Lula finge não saber que apuração chegou a Lulinha

A investigação do roubo a aposentados chegou em definitivo a Fabio Luiz Lula da Silva, o “Lulinha”, o filho de Lula (PT) e sócio de Antonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, personagem central nesse escândalo de corrupção que pode ser o maior de todos os tempos, superando outras roubalheiras de governos Lula, como Mensalão e Petrolão. “Se tiver filho meu envolvido nisso, será investigado”, rendeu-se o petista, fingindo não saber que Lulinha e sua relação com a quadrilha estão sob investigação.

Dinheiroduto fala

O dinheiroduto do Careca de INSS para Lulinha atendia pelo nome de Roberta Luchsinger, dona da RL Consultoria e Intermediações Ltda.

O ‘filho do rapaz’

De acordo com depoimentos e documentos, ao ordenar o pix para Lulinha, via RL, Careca justificava assim: “É para o filho do rapaz”.

Lulinha era cotista

À PF, Edson Claro, ex-braço direito do Careca, contou que Lulinha tinha o próprio mensalão no esquema, com pagamentos de R$ 300 mil/mês.

Sócio oculto

A PF sustenta que o grupo, operado pelo Careca, tinha sustentação política, como no caso do senador Weverton Rocha (PDT-MA).

INSS: amiga de Lulinha tentou ser deputada pelo PT

Alvo da operação que apura a ladroagem no INSS, Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, outro que tem tudo para figurar entre os enrolados, tentou se eleger deputada estadual por São Paulo. Roberta escolheu o Partido dos Trabalhadores para disputar a vaga, em 2018. Com 14.134 votos, ficou com a suplência. A amiga do Lulinha é apontada pela Polícia Federal como integrante vinculada ao núcleo político da organização criminosa do Careca do INSS.

Ajudinha ministerial

Na empreitada, Roberta recebeu doações da campanha do petista Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da Previdência de Lula e Dilma.

Blindagem máxima

A amiga de Lulinha, como o próprio e até o pelegão Frei Chico, irmão de Lula, escapou de convocação na CPMI após forte atuação do governo.

Amiga monitorada

Com a PF, o samba tocou diferente para Roberta. Está proibida de deixar o Brasil e, após operação de ontem (18), vai usar tornozeleira eletrônica.

Conversa mole

Lula agora diz que o filho “será investigado”, mas foi ele quem ordenou a bancada do PT et caterva na CPMI do INSS a blindar o filho e o irmão, impedindo suas convocações. E também a de outros suspeitos.

Tudo estranho

Estranho no pedido da Polícia Federal para ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre objetos encontrados em cofres no Alvorada, é a PF ter levado dois anos e meio para investigar e abrir os compartimentos.

Já estava fora

André Mendonça (STF) já tinha ordenado o afastamento, quando Wolney Queiroz (Previdência) exonerou seu nº 2, Adroaldo Portal, suspeito de levar uma grana do Careca. A indicação de Portal não passou por ele.

Deu certo

O trabalho do governador Jorginho Mello (PL) foi citado como exemplo que deu certo na aparelhada CPI do Crime Organizado, para desespero governista. Santa Catarina é o segundo estado mais seguro do país.

Cabidão 2.0

O governo tenta criar mais um cabidão para pendurar ao menos 18 cargos de confiança. Inventaram a tal Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Hoje, autoridade administrativa do Ministério da Justiça.

Mão na consciência

Presidente do PSDB, Aécio Neves rebateu ataques de Lula a FHC e José Serra, disse que é “desonesto com os fatos”. Cobrou mea-culpa do PT por votar contra a Constituição, Plano Real e Responsabilidade fiscal.

Aposta perdida

Não estava prevista a votação, no Senado, da urgência para liberação de bingos e cassinos. Surgiu como extra-pauta e acabou rejeitada. Eduardo Girão (Novo-CE) atribuiu a manobra a Davi Alcolumbre (União-AP).

Carluxo mudou

Carlos Bolsonaro (PL) já fez a alteração do domicílio eleitoral. Ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos mudou o registro para São José, onde pretende disputar vaga catarinense no Senado.

Pensando bem...

...político que blinda na CPMI suspeitos de roubar aposentados do INSS deveria responder por cumplicidade criminosa.

PODER SEM PUDOR

O homem dos bigodes

Derrotado na disputa pelo governo do Ceará, em 1990, o ex-ministro Paulo Lustosa resolveu percorrer o estado agradecendo os votos dos eleitores. Nos cafundós, pelas 3h da madrugada, muito cansado, pediu abrigo na casa de um agricultor. O homem, sonolento, atendeu Lustosa com simpatia, sem saber com quem estava falando. O político não perderia a chance: “Diga-me, moço, em quem vocês votaram para governador?” O homem gritou para dentro de casa “Mulher, em quem a gente votou?” Ela respondeu: “Foi naquele moço de bigode, o Lustosa!” O ex-candidato cofiou os bigodes e se apresentou: “Eu sou o Lustosa e andei a noite inteira só para vir aqui agradecer a vocês...”

___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

___

