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ELEIÇÕES 2026 Lula: Flávio só ouviu falar de Manaus quando pai dele riu de pessoas sem oxigênio Jair Bolsonaro apareceu em entrevistas rindo de pessoas que morriam por falta de oxigênio na pandemia da Covid-19

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou que Flávio Bolsonaro (PL) só teria ouvido falar de Manaus quando o pai, Jair Bolsonaro, apareceu na televisão rindo de pessoas que morriam por falta de oxigênio na pandemia de Covid-19.

A declaração ocorreu nesta sexta-feira, 23, no primeiro bloco do debate da TV Globo, durante discussão sobre saneamento e a Região Norte.

"Talvez a única imagem que ele tem do Estado do Amazonas é essa. É o pai dele rindo da pessoa morrendo por falta de oxigênio", disse Lula. O petista acusou o adversário de desconhecer o Brasil e voltou a recomendar que consultasse o Google sobre os investimentos de suas gestões na Amazônia.

Flávio ironizou a resposta. "Lula, quem é que governa o Brasil, é você ou é o Google?", questionou. O senador disse ter dificuldade para entender o que o presidente falava e cobrou explicações sobre a oposição da bancada petista ao marco legal do saneamento.

O candidato do PL prometeu ajudar Belém a executar o maior programa de saneamento básico da cidade. Também criticou entraves ambientais ao asfaltamento da Transamazônica e afirmou que garantirá a autonomia dos povos indígenas para decidir o que fazer em suas terras.

Flávio prometeu preservar e ampliar a Zona Franca de Manaus, com atração de investimentos em centros de processamento de dados. Defendeu ainda o uso do gás do Amazonas para produzir fertilizantes.

Na tréplica, Lula acusou o governo Bolsonaro de deixar a Amazônia desprotegida e de não atender indígenas e quilombolas.

O Datafolha divulgado na quinta-feira, 22, mostrou Lula e Flávio com 50% dos votos válidos cada. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

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