BRASIL Lula foca em negociações com o Congresso, e reunião com Campos Neto deve ser remarcada Encontro foi desmarcado já na quarta-feira e nem chegou a constar nas agendas de Campos Neto e Fernando Haddad

A reunião que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria nesta quinta-feira com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto, foi cancelada já na noite de quarta-feira. Um novo encontro entre os três deve ser remarcado.

O motivo do cancelamento, segundo interlocutores do governo, é a necessidade de Lula focar nas negociações com o Congresso nesta reta final de ano.

Lula e Haddad se encontraram pela manhã com lideranças e o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, Danilo Forte (União-CE). A reunião ocorreu em meio às discussões sobre eventual mudança na meta de zerar o rombo nas contas públicas.

Campos Neto, por sua vez, tem compromissos marcados em São Paulo e teria que vir a Brasília. O adiamento foi visto com naturalidade dentro do Banco Central, que aguarda o agendamento de um novo encontro.

Como se trata do presidente da República, tanto Campos Neto quanto Haddad fariam todo ajuste necessário nas agendas para atender ao pedido de Lula.

Esse seria o segundo encontro entre Lula, Haddad e Campos Neto. No final de setembro, os três fizeram uma reunião, após meses de fortes críticas de Lula ao trabalho do Banco Central.

O presidente chegou a se referir a Campos Neto como "esse cidadão" e a dizer que o Banco Central estava sendo "irracional" ao manter a Selic em 13,75%, de janeiro a agosto deste ano.

Desde agosto, no entanto, o Copom começou a reduzir os juros, o que amenizou as críticas de Lula. A Selic já caiu por três vezes para 12,25%, e o BC já sinalizou pelo menos mais dois novos cortes de meio ponto nas próximas reuniões.

A manutenção da meta de déficit zero em 2024 é vista como decisivia para que a Selic possa ter um ciclo mais prolongado de quedas e permaneça na casa de um dígito já no ano que vem.

