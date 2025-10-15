Política
Lula formaliza aposentadoria do ministro do STF Luís Roberto Barroso a partir de 18/10
Barroso anunciou que iria antecipar a aposentadoria na última quinta-feira, 9
Ele assumiu a cadeira no STF em 2013, após ser indicado pela presidente Dilma Rousseff - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou o decreto que concede aposentadoria ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso nesta quarta-feira, 15.
O ato foi publico em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Segundo a decisão, a aposentadoria começa a vigorar no próximo sábado, 18.
Barroso anunciou que iria antecipar a aposentadoria na última quinta-feira, 9. Ele assumiu a cadeira no STF em 2013, após ser indicado pela presidente Dilma Rousseff e poderia ficar na Corte até março de 2033, quando atingiria a idade limite de 75 anos.