Qua, 15 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta15/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Política

Lula formaliza aposentadoria do ministro do STF Luís Roberto Barroso a partir de 18/10

Barroso anunciou que iria antecipar a aposentadoria na última quinta-feira, 9

Reportar Erro
Ele assumiu a cadeira no STF em 2013, após ser indicado pela presidente Dilma Rousseff Ele assumiu a cadeira no STF em 2013, após ser indicado pela presidente Dilma Rousseff  - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou o decreto que concede aposentadoria ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso nesta quarta-feira, 15.

O ato foi publico em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Segundo a decisão, a aposentadoria começa a vigorar no próximo sábado, 18.

Leia também

• Reta final de Barroso no STF tem homenagens, reflexões e preparação para retiro espiritual

• Lula se reúne com ministros do STF para tratar da indicação de substituto de Barroso

• Lula volta a Brasília e iniciará conversas para substituição de vaga de Barroso no STF

Barroso anunciou que iria antecipar a aposentadoria na última quinta-feira, 9. Ele assumiu a cadeira no STF em 2013, após ser indicado pela presidente Dilma Rousseff e poderia ficar na Corte até março de 2033, quando atingiria a idade limite de 75 anos.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter