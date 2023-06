A- A+

STF Lula formaliza indicação do advogado Cristiano Zanin para vaga aberta no STF Escolha foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União; indicado será sabatinado pelo Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou a indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF). Agora, o escolhido para integrar a Corte deverá ser sabatinado pelo Senado, que pode confirmar ou não a sua indicação. O nome foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na tarde desta quinta-feira.

Criminalista e atuante no direito econômico, empresarial e societário, Zanin tem 47 anos e ficou conhecido por seu trabalho na defesa de Lula nos processos que o petista enfrentou no âmbito da Lava-Jato.

O nome dele foi apontado como mais cotado à vaga desde o início do novo governo, quando declarações públicas de Lula reforçaram o seu favoritismo. Em março, o presidente disse em entrevista que, se indicasse Zanin, "todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado".

— Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Tecnicamente ele cresceu de forma extraordinária. É meu amigo, meu companheiro, como outros são meus companheiros — disse Lula à época.

Formado pela PUC-SP, o advogado foi o autor, em 2021, do pedido de habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal (STF) que resultou na anulação das condenações de Lula, após a Corte ter reconhecido a incompetência e parcialidade do então juiz federal Sergio Moro. A anulação das sentenças restaurou os direitos políticos de Lula — que ficou preso por 580 dias —, o que possibilitou sua candidatura nas eleições de 2022, em que foi eleito presidente da República pela terceira vez.

Natural de Piracicaba, no interior de São Paulo, Zanin e sua esposa, Valeska Teixeira Zanin Martins, atuam na defesa de Lula desde 2013 e respondem pelo presidente em basicamente todos os processos criminais contra ele. Após a operação Lava-Jato, o advogado fez a representação jurídica da campanha eleitoral do petista no ano passado e participou da transição do governo, quando ficou responsável pela área de "cooperação jurídica internacional".

Por ser advogado de Lula, Cristiano Zanin e a família chegaram a ser hostilizados em lugares públicos. A última vez foi em 11 de janeiro, três dias após os atos golpistas em Brasília, ele foi ameaçado por um homem em um banheiro no Aeroporto de Brasília. O agressor gravou toda a cena, colocou nas redes sociais e, posteriormente, foi indiciado pela Polícia Civil do DF por três crimes.

