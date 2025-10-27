A- A+

Lula 80 anos Lula ganha bolo e "happy birthday" durante visita à Malásia Presidente brasileiro comemora 80 anos nesta segunda-feira. Rumo ao Japão, Trump parabenizou o petista pelo aniversário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um jantar de gala oferecido pelo governo da Malásia, que encerrou a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean, em sua sigla em inglês).

Nesta segunda-feira, o presidente completa 80 anos de idade.

Durante o jantar, em certo momento, Lula e a primeira-dama, Janja, subiram ao palco ao lado do primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, quando o petista foi homenageado com bolo e “happy birthday to you” pelo aniversário.

O presidente brasileiro foi vestido com uma camisa colorida tradicional do país que ganhou de presente do primeiro-ministro Ibrahim. Seguindo a tendência, os ministros Carlos Fávaro e Alexandre Silveira foram com o mesmo look.

No domingo, já segunda-feira na Malásia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez elogios a Lula e deu parabéns ao presidente brasileiro pelo seu aniversário, a bordo do avião presidencial rumo ao Japão.

— Quero desejar feliz aniversário ao presidente, ok? Hoje é o aniversário dele. Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante. Mas hoje é o aniversário dele, então feliz aniversário.

Lula e Trump tiveram o primeiro encontro formal no domingo, no qual orientaram seus assessores a negociar um acordo para encerrar o impasse criado pelo tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os EUA, imposto em julho pela Casa Branca.

Ao voltar do jantar de gala que encerrou a cúpula da Asean, como já era muito tarde — passava das 22h50 — e depois de um dia intenso de trabalho para a imprensa, o presidente brasileiro aconselhou que os jornalistas de plantão fossem descansar:

— Pelo amor de Deus, gente, vão dormir (sic).

