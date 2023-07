A- A+

Ministério do Esporte Lula garantiu a Ana Moser que ministra não será substituída: "não se preocupe, continue trabalhando" Republicanos, que negocia entrada no governo, apresentou nome do deputado federal Silvio Costa Filho para ocupar comando do Esporte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou claramente à ministra Ana Moser que ela não deixará o comando do Esporte. A pasta vem sendo cobiçada por partidos do Centrão. Como mostrou O Globo, o Republicanos chegou a apresentar o nome do deputado federal Silvio Costa Filho (PE) para o cargo.

O Globo apurou que durante a reunião entre Lula e a ministra no Palácio do Planalto, na última terça-feira (11), toda vez que Ana Moser tentava entrar no tema sobre os boatos de sua eventual saída da Esplanada, Lula repetia para ela "não se preocupar":

"Não se preocupe e continue trabalhando, porque você tem muita coisa a fazer pelo esporte no Brasil" disse Lula em uma das vezes.

Ana Moser é uma escolha pessoal de Lula para a pasta do Esporte. Tem respaldo entre os atletas e recebeu de Lula a missão de trabalhar para que o Brasil sedie a Copa Feminina de Futebol. Nesta segunda-feira, a ministra viaja para acompanhar a Copa do Mundo de futebol feminino na Austrália e na Nova Zelândia.

O Planalto tem interesse já expresso em contar com o apoio do Republicanos na sua base aliada. Articuladores de Lula admitiram nos últimos dias conversas avançadas que envolvem a troca de comando do ministério. Lula, no entanto, expressou desejo claro que Ana Moser não seja rifada com a entrada do Republicanos, e outros ministérios passarão a ser avaliados para a eventual entrada da sigla no governo.

Uma das preocupações levadas ao presidente é a que representaria a saída de Ana Moser, que, além de ser nome técnico, seria a baixa de mais uma mulher no primeiro escalão, após a demissão de Daniela Carneiro do comando do Turismo, para a entrada de Celso Sabino (União Brasil-PA).

Há desejo do Planalto em acomodar Silvio Costa Filho em algum ministério. Auxiliares de Lula calculam que o deputado poderia atrair pelo menos 35 dos 42 votos do Republicanos na Câmara em importantes votações.

O deputado pernambucano é querido pelo governo por caminhar ao lado dos petistas há vários anos. Em 2018, por exemplo, apoiou Fernando Haddad na campanha presidencial, em 2022, mesmo com legenda apoiando Bolsonaro, fez campanha por Lula. Outro ponto a favor dele é o fato de Silvio Costa (Republicanos-PE), pai do parlamentar e suplente da senadora Teresa Leitão (PT-PE), ter feito diversos discursos contra o impeachment de Dilma em 2016.

