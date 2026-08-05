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Brasília Lula: governo federal fez com que efeitos da guerra não atingissem o bolso dos brasileiros Segundo o Presidente, o Governo tem adotado medidas para evitar que a crise no petróleo no Estreito de Ormuz impacte o bolso dos brasileiros

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira (5), em entrevista aos podcasts Meteoro Brasil e Os 3 Elementos, que o governo federal fez com que os efeitos da guerra no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã não atingissem o bolso dos brasileiros.

Em crítica à política bélica de Washington, o presidente afirmou que o mundo todo está pagando pelo cerco do petróleo no Estreito de Ormuz.

"Todos nós somos vítimas do cerco do petróleo no Estreito de Ormuz. Todo mundo está pagando. Aqui no Brasil, nós tomamos atitudes para não permitir que o preço da guerra chegasse no bolso do povo no feijão, e estamos dando resultados", disse o presidente brasileiro.

Desde a eclosão da guerra, no fim de fevereiro, o governo Lula aposta em subsídios no diesel e em outros derivados de petróleo para estancar a alta dos combustíveis, que são afetados diretamente pelo conflito.

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