Governo Lula grava pronunciamento para o Dia da Mulher visando o eleitorado feminino O pronunciamento de Lula foi gravado no Palácio da Alvorada, onde o presidente passou a manhã desta quinta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou na manhã desta quinta-feira (5) um pronunciamento alusivo ao Dia da Mulher, que será veiculado neste domingo (8) na cadeia nacional de rádio e televisão. A fala transmitida de Lula ocorre em meio a um interesse de Lula em conquistar votos do eleitorado feminino.

O pronunciamento de Lula foi gravado no Palácio da Alvorada, onde o presidente passou a manhã desta quinta. A convocação da cadeia nacional, com o horário de transmissão, deve ser publicada até o sábado (7).

A fala do petista ocorre em meio a outras iniciativas do governo que buscam atrair as mulheres. Uma delas é o Pacto Brasil entre os Três Poderes para Enfrentamento do Feminicídio. Orquestrada pelo Planalto, a iniciativa busca promover projetos que buscam reduzir as mortes junto ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta quarta-feira (4) o governo organizou um seminário com a primeira-dama Rosângela da Silva, a "Janja", entre as participantes. No evento, a primeira-dama defendeu a regulação das redes sociais que, segundo ela, são um espaço livre para disseminação de discurso de ódio contra o público feminino.

Segundo pesquisa da Atlas/Bloomberg divulgada no último dia 25, no cenário principal de primeiro turno, Lula tem 52,6% das intenções de voto entre as mulheres, enquanto o principal opositor dele, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), possui 31,2%

Comparado com a pesquisa anterior da Atlas/Bloomberg, divulgada em 20 de janeiro, a intenção de voto de Lula caiu 3,1 pontos percentuais, enquanto Flávio cresceu 4,9 pontos percentuais.

A aprovação de Lula entre as mulheres, segundo o levantamento, é de 55,3%, enquanto 41,8% o desaprovam. Em um mês, o índice positivo oscilou 0,6 ponto percentual, enquanto o negativo variou para cima em 1,8 ponto percentual. A margem de erro de ambos os levantamentos foi de um ponto para mais ou para menos.

Quando se inclui homens e mulheres, a aprovação de Lula é de 46,6%, enquanto a desaprovação chega a 51,5%.



