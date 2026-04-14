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MINERAIS CRÍTICO Lula: haverá "salto de qualidade" se País souber aproveitar potencial de minerais críticos O presidente defendeu a soberania brasileira quanto à exploração de recursos e também quanto às suas políticas internas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu nesta terça-feira, 14, a exploração de minerais críticos e terras raras como essenciais para o Brasil dar um "salto de qualidade" nos próximos anos. "Se soubermos aproveitar potencial de minerais críticos, não há como não dar salto de qualidade", disse, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum.

Lula defendeu a soberania brasileira quanto à exploração de recursos e também quanto às suas políticas internas.

Facções criminosas

Defendeu, por exemplo, que "a guerra contra o PCC e o Comando Vermelho é nossa, não dos Estados Unidos", em referência às duas facções criminosas existentes no Brasil.

Regulação da atividade dos trabalhadores por app

O presidente também falou sobre a regulação da atividade dos trabalhadores por aplicativos. Afirmou que orientou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, que nenhuma ação do governo precisava ocorrer "de forma atabalhoada", dando sinais da desaceleração da discussão sobre o tema.

Lula disse que Boulos e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, "estão tentando solução" sobre o assunto.

Messias e STF

O petista também comentou brevemente sobre a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF), e suas expectativas. Não falou sobre a votação, marcada para o fim deste mês. Mas disse que o indicou Messias à vaga "pelo conhecimento e compromisso com a Constituição".

Afirmou esperar que Messias "encha de orgulho o povo brasileiro" como ministro do STF.



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