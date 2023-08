Lula homenageia Bernadete Pacífico em sessão na assembleia angolana: "Vítima da intolerância"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (25), que a líder quilombola Bernadete Pacífico foi "vítima da intolerância dos que querem calar os mais vulneráveis". Bernadete foi assassinada na Bahia na última semana, aos 72 anos.

— Por isso, aproveito para prestar minha homenagem a grande Bernadete Pacífico, líder quilombola que atuou corajosamente pela defesa de sua comunidade na Bahia. Bernadete foi vítima da intolerância dos que querem calar os mais vulneráveis — afrimou Lula.

O presidente deu as declarações durante sessão solene em sua homenagem na Assembleia Nacional, em Angola.

Mãe Bernadete, como era mais conhecida, era líder do Quilombo Pitanga dos Palmares, localizada no município de Simões Filho, na Bahia. Ela chegou a atuar como secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

Em seu discurso, Lula ainda afirmou que a luta contra a escravidão foi um marco na história do Brasil e que o comabate ao seu "nefasto" "legado de desigualdade social e de preconceito é objetivo primordial de seu governo".

— A luta pela liberdade e direitos humanos no Brasil tem como seus marcos mais importantes a luta contra a escravidão. Essa chaga em nossa história vitimou milhões de africanos e deixou no país, e um nefasto legado de desigualdade social e de preconceito. Combater este legado é objetivo primordial do meu governo

