Lula homenageia Cid Moreira, diz que ele deixou legado no jornalismo e cita gravações da Bíblia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva homenageou o ex-apresentador do Jornal Nacional Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3) aos 97 anos, em seu perfil no BlueSky. O presidente disse que o legado de Moreira no jornalismo e na televisão "será eternamente lembrado". Lula também mencionou as gravações de trechos da Bíblia na voz de Cid Moreira, que foram populares entre pessoas religiosas anos atrás



Com tristeza, o Brasil se despede hoje de uma das personalidades mais emblemáticas da história do nosso jornalismo e televisão, com o falecimento de Cid Moreira aos 97 anos. + — Lula (@lula.com.br) 3 de octubre de 2024, 10:46

"Com tristeza, o Brasil se despede hoje de uma das personalidades mais emblemáticas da história do nosso jornalismo e televisão, com o falecimento de Cid Moreira aos 97 anos", disse o presidente.

"Jornalista e radialista, Cid Moreira atuou em diversas rádios e emissoras de TV antes de assumir a bancada do Jornal Nacional, onde foi o principal apresentador por décadas. Ele se tornou o rosto das notícias e a voz do boa noite para milhões de brasileiros", declarou o presidente da República.

"Dono de uma voz única e poderosa, Cid se destacou pelas inúmeras locuções, sendo a mais célebre delas as gravações da Bíblia Sagrada. Meus sentimentos aos familiares, amigos, colegas e admiradores de Cid Moreira. Seu legado no jornalismo e na televisão brasileira será eternamente lembrado", finalizou Lula.

