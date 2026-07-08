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BAHIA Lula 'inaugura' início de obra de ponte na Bahia e vira alvo de ACM Neto Em visita a canteiro de obras, presidente posou com aliado Jerônimo Rodrigues, que tenta a reeleição no estado

A participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no "lançamento" da obra da megaponte entre Salvador e a Ilha de Itaparica virou alvo de crítica da oposição à gestão petista, tanto na Bahia quanto nacionalmente.

Principal opositor do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa deste ano pelo Executivo, o ex-prefeito da capital ACM Neto (União) classificou o empreendimento como a “grande mentira” do estado e disse que a ponte “só existe no outdoor e no Instagram da turma do governo”.

— Jerônimo não devia ter coragem mais de tratar desse assunto e nem o PT devia ter coragem de tratar desse assunto, porque eles prometem há 20 anos. Eles vão partir para mais uma eleição prometendo uma obra que não começou — disse ACM Neto no dia do lançamento da obra, no último dia 1º.



Durante a cerimônia que marcou o início simbólico dos trabalhos, Lula disse ser preciso tomar cuidado para que não haja um estouro da especulação imobiliária na ilha. O discurso ocorreu no canteiro de obras na cidade de Vera Cruz.

A expectativa é que o empreendimento de 12,4 quilômetros de extensão, incluído no Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), custe R$ 11,6 bilhões. Caso saia do papel, a estrutura localizada na Baía de Todos os Santos seria a maior da América Latina, superando a Ponte Rio-Niterói.

A discussão sobre a obra ultrapassou a política local. Adversário de Lula na corrida pelo Planalto, o ex-governador Romeu Zema (Novo) foi às redes sociais e acusou o PT baiano de “bater palmas para uma ponte que não existe”.



Além de Lula, estavam presentes na cerimônia os pré-candidatos do PT ao Senado Jaques Wagner e Rui Costa. A execução do empreendimento será viabilizada a partir de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o governo estadual — comandado por Jerônimo, que sucedeu o próprio Rui Costa no cargo — e um consórcio chinês.

Questionado pela imprensa, Jerônimo pediu que a oposição tivesse uma conduta mais responsável ao criticar a obra:

— Lula não viria a Salvador para brincar de anúncio — defendeu o governador.

Como mostrou o jornal O Globo, a obra é contestada por ambientalistas e pescadores, que temem efeitos nocivos ao ecossistema.

Campanha na Bahia

Enquanto o caso Master afeta a campanha da esquerda à direita na Bahia, ACM Neto tem evitado criticar Lula e concentra esforços na tentativa de desgastar a imagem de Jerônimo.

Lula, por sua vez, não poupou críticas ao ex-prefeito de Salvador e relembrou o episódio no qual ACM Neto se declarou negro:

— O teu adversário (se referindo a Jerônimo) é tão mentiroso que ele chegou a querer se passar por negro.

Questionado por jornalistas após a fala de Lula, ACM Neto respondeu:

— Netinho paz e amor .

Na véspera da chegada do petista ao estado, o ex-prefeito de Salvador minimizou o impacto da ida de Lula à Bahia. ACM Neto disse que a presença do presidente, que teve 72% dos votos no segundo turno de 2022 no estado, "não muda nada" no cenário do pleito deste ano.

— Quantas vezes o presidente Lula visitou a Bahia? Isso não mexe em nada, normal. Presidente da República tem que estar na Bahia, não muda nada — disse ACM Neto a jornalistas durante agenda em em Jequié.

ACM Neto também compartilhou uma fala na qual afirma que Lula pode estar sendo "enrolado" por Jerônimo. O representante do carlismo se refere ao andamento das obras da Ponte Salvador-Itaparica.

— Com todo respeito ao presidente Lula, eu acho que mais uma vez (ele) pode estar sendo enrolado por Jerônimo e pela turma aqui do governo da Bahia — afirmou ACM Neto.

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