A- A+

BRASIL Lula indica ex-ministro de Bolsonaro para ser embaixador no Canadá Carlos Aberto França foi ministro das Relações Exteriores durante a gestão do ex-presidente; agora, será sabatinado pelo Senado para o cargo de embaixador do Brasil no Canadá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou, nesta quarta-feira (21), o ex-ministro de Jair Bolsonaro, Carlos França, para ser embaixador no Canadá. A indicação foi oficializada no Diário Oficial da União.

O nome de França foi enviado para o Senado, que vai ainda sabatinar o ex-chanceler para dar o aval a sua nova posição. Ele precisará passar pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e, em seguida, ter seu nome aprovado pelo plenário da Casa.

Carlos França foi aprovado pelo governo canadense ainda em maio para ocupar o cargo, segundo informações do Itamaraty.

França foi ministro das Relações Exteriores na segunda metade do governo, substituindo Ernesto Araújo — marcado por ter sido uma gestão ideológica e polêmica.

O ex-chanceler assumiu o cargo em meados de 2021 e já no Itamaraty, tomou medidas para desfazer o legado negativo deixado por Ernesto: reverteu o apoio brasileiro ao embargo americano a Cuba, passou a cultivar boas relações com a China e investiu no que chamou de diplomacia da vacina.

Em meio à pandemia de Covid-19, França anunciou que trabalharia com três vertentes: saúde, meio ambiente e recuperação econômica. Ganhou prestígio junto a outros ministros, ao negociar com os chineses a compra de insumos para a fabricação de vacinas e minimizou as críticas dirigidas ao Itamaraty por parte da comunidade internacional.

Antes de ser ministro, França assumiu a chefia do cerimonial da Presidência da República (2019) e assessor-chefe especial do presidente da República (2020).

Veja também

EX-PRESIDENTE Ainda nos EUA, Bolsonaro já admitia receio de inelegibilidade: "Existe a possibilidade, sim"