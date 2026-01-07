Qua, 07 de Janeiro

PRESIDÊNCIA

Lula indica Otto Lobo para presidência da CVM

Senado irá sabatinar indicado e decidir sobre aprovação; presidente também indicou novo diretor para integrar colegiado

A Comissão de Valores MobiliáriosA Comissão de Valores Mobiliários - Foto: CVM/Divulgação

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou o nome de Otto Lobo para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A mensagem ao Senado - a quem sabe sabatinar e aprovar os indicados - foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Lobo exerceu o cargo de presidente interino da CVM até o dia 31 de dezembro de 2025, quando acabou o seu mandato.

Até a aprovação da sua indicação pelos senadores, o órgão será comandado interinamente pelo diretor João Accioly, o mais antigo da casa. A outra cadeira do colegiado é ocupada pela diretora Marina Copola.

Lula também indicou nesta quarta-feira, 7, o nome de Igor Muniz para o colegiado, na vaga do ex-diretor Daniel Walter Maeda Bernardo. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), esse assento estava vazio desde o encerramento de 2024.

O quórum mínimo para reuniões do colegiado e julgamentos na autarquia é de três diretores.

Com apenas duas cadeiras ocupadas atualmente, será preciso ter permanentemente um superintendente assumindo como substituto. As substituições já aconteciam quando um dos membros do se declarava impedido.

