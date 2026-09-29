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DEBATE

Lula indica que não participará de debate da Globo na reta final da campanha

Durante comício em Fortaleza, presidente não deixa claro se participará do debate

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Participação do Presidente Lula na TV Globo, na quinta-feira (1°), ainda é incertoParticipação do Presidente Lula na TV Globo, na quinta-feira (1°), ainda é incerto - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que vai "participar de um debate, de uma entrevista" nesta semana.

O petista não mencionou entre seus compromissos nesta reta final de campanha a participação no debate promovido pela TV Globo, na quinta-feira (1°),  no Rio de Janeiro.

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Durante comício em Fortaleza, o presidente falou que esse "debate" ou "entrevista" da qual ele participará - não ficou claro se a palavra "debate" foi um ato falho ou não - será em Brasília.

"Saio daqui Fortaleza agora e vou para Salvador fazer uma caminhada igual a essa. De Salvador, vou voltar a Brasília. Vou participar de um debate, de uma entrevista. Depois vou para Juiz de Fora fazer uma passeata. Depois vou para Belo Horizonte fazer uma passeata.

Depois vou para o Rio de Janeiro fazer uma passeata. Depois vou terminar no sábado em uma passeata em São Paulo", afirmou o presidente no comício.

"Quando chegar o dia 4 de outubro, todos temos de saber o que fazer. Eu, depois que votar, vou ficar em casa votando pela mão de vocês", completou.

Este é mais um indicativo de que o presidente não pretende ir ao debate promovido pela Globo.

O presidente não confirmou em momento algum sua participação. Ao longo da campanha, porém, houve indicativos de que Lula poderia participar ao menos de um debate no primeiro turno - justamente esse promovido pela Globo.

Nesta semana, porém, o presidente voltou a orientar seus auxiliares quanto à não participação no debate, apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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