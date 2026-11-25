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Segurança Lula indica ter preferência por Alckmin para assumir o Ministério da Segurança Nova pasta foi promessa de campanha do presidente tanto na eleição de 2022 como na de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem demonstrado a aliados a intenção de indicar o vice Geraldo Alckmin para comandar o novo Ministério da Segurança Pública. A medida provisória sobre a criação da pasta deve ser publicada nos próximos dias.

Promessa de campanha tanto na eleição de 2022 como na de 2026, o ministério deve ter protagonismo no quarto mandato de Lula. A criação da pasta é vista como uma oportunidade para a esquerda, enfim, conseguir ter uma marca na área.

Alckmin participou nesta quarta-feira de uma reunião com Lula no Palácio da Alvorada em que foi discutida a estrutura do novo ministério. O presidente convocou também o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, e os ex-ministros Tarso Genro, Ricardo Lewandowski e Flávio Dino.

O ministério exigirá do seu titular uma capacidade de articulação com estados. A implantação da pasta é resultado da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que redefiniu as competências entre estados, municípios e a União para atuar no combate ao crime.

Integrantes do governo já haviam revelado que Lula tinha indicado estar inclinado a nomear um ex-governador para chefiar a pasta. Alckmin foi governador de São Paulo por quatro mandatos.

O governo federal aguarda a promulgação da PEC da Segurança Pública pelo Congresso, prevista para até a próxima semana. A medida abriria caminho para que o Executivo envie uma medida provisória criando o Ministério da Segurança Pública.

No dia 8, o GLOBO mostrou que Alckmin se cacifou para ampliar o espaço no quarto mandato de Lula e passou a ser visto no governo como um “coringa” na montagem da Esplanada.

Durante a campanha eleitoral, Lula prometeu criar o Ministério da Segurança Pública assim que a PEC fosse promulgada, mas ainda não está claro se a nova pasta será instituída antes do início de seu quarto mandato, em janeiro de 2027.

A PEC foi aprovada por unanimidade no Senado no começo do mês. O texto estabelece regras mais rigorosas para integrantes de facções criminosas e milícias, amplia as atribuições da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e fortalece a integração entre União, estados e municípios. A proposta também autoriza a criação de polícias municipais e prevê novas fontes de financiamento para a segurança pública, incluindo recursos do Fundo Social do pré-sal. A proposta agora aguarda promulgação pelo Congresso.

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