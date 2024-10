Lula: Inexplicável Conselho da ONU não fazer Israel conversar em vez de "só saber matar"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em entrevista a jornalistas no México ser "inexplicável" o Conselho de Segurança da ONU não ser capaz de fazer Israel conversar sobre o conflito no Oriente Médio.

Na situação atual, de acordo com o petista, o governo israelense "só sabe matar".

Israel ataca sistematicamente a Faixa de Gaza há cerca de um ano, desde que o grupo extremista Hamas fez uma série de atentados contra o país. Agora, os israelenses começaram a fazer ataques contra o Líbano sob o argumento de destruir o Hezbollah. Já há vítimas brasileiras.



"O que eu lamento é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar ao em vez de só saber matar", declarou o petista. Lula critica frequentemente as ações militares israelenses.



O presidente da República disse que operações para repatriação de brasileiros, como a que está sendo organizada para tirar pessoas do Líbano, serão realizadas "em todos os lugares que for preciso".

O governo brasileiro fez ação semelhante no ano passado em Gaza e Israel, quando as hostilidades ganharam força



Lula falou a jornalistas antes da posse de Claudia Sheinbaum como presidente do México. Eles tiveram uma reunião na segunda-feira, 30.

O petista classificou a mexicana como politicamente preparada. Também disse que o México começou um movimento de abertura comercial com o Brasil que fez o fluxo comercial entre os países passar de US$ 14 bilhões.

"Há possibilidade de crescimento", disse o brasileiro.

