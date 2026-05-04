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BRASIL Lula inicia semana com reunião com ministros para tratar de crise após derrotas no Congresso Aliados esperam debater a reorganização da base e definir estratégias para manter a governabilidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começa a semana sob a expectativa de aliados de que ele se reúna com ministros de seu governo para discutir a crise política gerada pela derrota da indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Um auxiliar do petista afirma que há um indicativo de que esse encontro ocorra logo no começo da semana, mas disse que ainda não há uma confirmação de data. Segundo ele, seria uma reunião com ministros da área política do governo.

Na quarta-feira, os senadores impuseram uma derrota histórica ao presidente ao rejeitar o nome de Messias. O chefe da Advocacia-Geral da União teve 34 votos favoráveis, sete a menos do que o necessário, e 42 contrários.

A derrota de Messias no plenário do Senado foi orquestrada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que ficou contrariado com a indicação do chefe da Advocacia-Geral da União e passou a trabalhar contra o ministro, segundo parlamentares.

O presidente do Senado se aliou à oposição nesse movimento, mirando apoio do grupo na reeleição à presidência da Casa, em 2027. Alcolumbre nega ter trabalhado contra.

Na avaliação do Palácio do Planalto, a articulação pela derrota também teve traições de aliados, identificados por governistas como integrantes do MDB, do PP e do PSD, além de suspeitas da atuação de Rodrigo Pacheco (PSB-MG), candidato favorito de Alcolumbre.





A articulação política do Planalto também virou alvo de queixas, sobretudo a atuação do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

No dia seguite à rejeição de Messias , o governo também foi derrotado com a derrubada do veto de Lula ao projeto que reduz penas dos condenados do 8 de janeiro. A mesma legislação deve beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos na trama golpista.

Nesse contexto, aliados de Lula defendem uma maior participação do presidente da República na articulação política de seu governo a partir de agora, diante do que classificam ser a maior crise política desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Há uma avaliação entre aliados que é preciso reorganizar a base, mirando a governabilidade até o final do ano, para garantir a aprovação de matérias consideradas prioritárias no Congress. O realinhamento também é visto como crucial para reunir apoio político para a eleição.

Aliados dizem que o episódio não tem consequências nas urnas diretamente, mas pode afetar a correlação de forças com o Legislativo e aproximar partidos do centro à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário de Lula.

Apesar disso, ainda não há clareza sobre qual será o tom da reação do Planalto. De um lado, aliados defendem que Lula seja duro na resposta e rompa com Alcolumbre. Esse grupo defende retomar o mote de “Congresso inimigo do povo” para tentar capitalizar politicamente o acirramento com o Legislativo.

De outro, integrantes do governo pedem cautela e defendem uma reorganização da base, sem tensionar a relação com congressistas. Esse grupo avalia ser importante o presidente recompor a relação com Alcolumbre e buscar lideranças de partidos do centro para o diálogo.

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