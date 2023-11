Lula inicia tour por países árabes em sua última viagem internacional do ano; veja roteiro da viagem

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca, nesta segunda-feira, para a Arábia Saudita, onde iniciará um tour que também abrangerá Catar, Emirados Árabes e Alemanha. Com isso, o presidente fecha um ciclo de viagens internacionais ao longo do primeiro ano de seu governo tendo visitado 25 países.

Para esses quatro países, Lula levará vários ministros, como Fernando Haddad (Fazenda), Nísia Trindade (Saúde) e Rui Costa (Casa Civil). Somente nos Emirados Árabes, onde será realizada a conferência mundial sobre o clima, a COP 8, haverá uma delegação de cerca de 400 pessoas do governo brasileiro, além de 2 mil inscritos que fazem parte da sociedade civil.

Lula chegará a Riad, capital da Arábia Saudita, terça-feira. Ele será recebido pela realeza do país, incluindo o príncipe Mohammad bin Salman, acusado de ter assassinado o jornalista Jamal Khashoggi.

Os sauditas também ganharam espaço na mídia brasileira, no primeiro semestre deste ano, pelas joias, relógios e outros presentes caros dados ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante o governo anterior. A Polícia Federal investiga um suposto esquema de venda desses itens preciosos por auxiliares do ex-mandatário.

Lula participará de um encontro com empresários brasileiros e sauditas e também estará presente em um evento promovido pela Embraer, fabricante nacional de aviões. Estima-se que os sauditas possam incrementar investimentos no Brasil da ordem de US$ 10 bilhões.





Segundo interlocutores do governo, ao passar por Arábia Saudita, Catar e Dubai, Lula dará um passo importante de aproximação do mundo árabe. São países com recursos para investir em mais comércio e investimentos no Brasil, além de serem atores de grande importância geopolítica em questões envolvendo o Oriente Médio.

Em 2022, o comércio bilateral com os árabes foi de US$ 32 bilhões e, desse total, US$ 8 bilhões foram com a Arábia Saudita. Especialmente os países do Golfo Pérsico (Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos) são mercados relevantes para as exportações brasileiras, com ênfase para produtos agrícolas e commodities minerais.

Os compromissos de Lula em Doha, capital do Catar, devem começar no dia 30. Além da busca por mais comércio e investimentos em encontros com autoridades e membros do setor privado, o presidente fará um apelo pela liberação brasileiros e parentes palestinos que estão na Faixa de Gaza. O Itamaraty apresentou uma lista de 86 nomes a Israel e ao Egito e considera o país árabe um ator importante nas negociações pelo fim do conflito na região entre Israel e Hamas.

Lula será recebido pelo líder máximo do país, emir Tamim bin Hamad al-Thani, e voltará a pedir ajuda para a saída dos brasileiros e seus familiares palestinos. Em outubro, o presidente conversou com o emir sobre a lista de 32 brasileiros que conseguiram a atravessar a fronteira de Gaza para o Egito no fim do mês passado.

Dubai, capital dos Emirados Árabes, será sede da COP28. Lula se sente em uma posição confortável, pois levará na bagagem dados que mostram que houve uma redução acima de 40% no desmatamento da Amazônia e um programa de transição ecológica que será lançado por Fernando Haddad durante a conferência mundial. Ele cobrará mais ações e financiamento para mitigar os efeitos do aquecimento global das nações desenvolvidas e, se questionado sobre as queimadas na floresta amazônica e no pantanal, responsabilizará o governo anterior pela atual situação.

Mas Lula deverá ter encontros bilaterais com outros líderes internacionais. Com as autoridades dos Emirados, "venderá" o Brasil como país fornecedor de alimentos e com projetos de infraestrutura, no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) pronto para receber investimentos. O presidente ficará em Dubai nos dias 2 e 3 de dezembro.

Em seguida, Lula embarcará para Berlim, para uma visita à Alemanha. Lula terá dois encontros com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e uma reunião com o presidente do país, Frank-Walter Steinmeier. A expectativa é que sejam assinados em torno de 20 acordos bilaterais, todos com foco no meio ambiente.

