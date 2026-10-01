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Presidência Lula investe em Rio, São Paulo e Minas com o intuito de atrair eleitores indecisos Mobilização será combinada com um movimento "48 horas com Lula", em que PT convocou a militância para intensificar a busca por votos nas ruas e nas redes sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai investir nos dias finais da campanha em agendas nos três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que concentram 40% do eleitorado. O foco da mobilização do partido também se estende a mais três estados: Bahia, Pernambuco e Ceará. Na corrida final por votos antes do primeiro turno, a campanha petista quer chegar aos indecisos para retomar votos que já foram do PT.

O núcleo da coordenação da campanha vê nesses seis estados, especialmente nas capitais e regiões metropolitanas, áreas em que PT pode recuperar eleitores que já votaram no partido no passado e depois acabaram se afastando. Essa é a estratégia do partido diante uma disputa acirrada com o principal adversário de Lula, Flavio Bolsonaro (PL).

A mobilização será combinada com um movimento que vem sendo chamado de "48 horas com Lula", em que PT convocou a militância para que nos dias 2 e 3 de outubro — sexta e sábado — intensifique a busca por votos nas ruas e nas redes sociais. A orientação é a busca de votos em corpo a corpo, visitas de porta em porta, carreatas e caminhadas, além de panfletagem, adesivação e bandeiraço em pontos de grande circulação.

Além da mobilização da militância, Rio, Minas e São Paulo terão a presença de Lula nessa reta final. Na sexta (2), o presidente fará um ato na Candelária, no Centro do Rio, pela manhã e à tarde na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. No sábado (3), encerra com ato próximo a região da Avenida Paulista, em São Paulo.

A tática eleitoral de Lula também prevê uma atuação para ampliar a rejeição a Flávio, especialmente entre as mulheres. A campanha do PT decidiu trazer para o último programa da TV o caso da menina Ana Clara Machado, de cinco anos, que morreu após ser baleada por um fuzil na frente de casa em Niterói (RJ) por um cabo da Polícia Militar em fevereiro de 2021. Flávio Bolsonaro foi um dos advogados do policial. "Você acha que quem defende assassino de criança vai te defender?", questiona a apresentadora, enquanto fotos das meninas são expostas em um telão.

Lula vai mirar desgastar a imagem de Flávio frente aos eleitores Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD), para evitar que o movimento de voto útil na reta final migre para o senador. Para o PT, é fundamental que esse estrato de eleitorado não tenha o senador como segunda opção.

O petista também busca atrair grupos específicos do eleitorado, como idosos. No caso dos eleitores mais velhos, uma medida já anunciada pelo governo de que o voto nas eleições valerá como prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tem esse foco.

A campanha fará uma ofensiva para especialmente o eleitor com mais de 70 anos, considerado mais simpático a Lula, saia de casa para votar. No caso das mulheres, o PT mira as mães de classe média, beneficiárias do Bolsa Família e chefes de família. Neste último grupo, 47% das mulheres dizem votar em Lula e 27% em Flávio, segundo Datafolha.

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