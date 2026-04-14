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Eleições 2026 Lula ironiza possibilidade de intervenção de Trump nas eleições: 'Ajudaria muito' Petista citou visita do vice-presidente americano J.D Vance a Hungria antes da eleição na qual o conservador Viktor Orban foi derrotado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou nesta terça-feira as tentativas do presidente americano Donald Trump de intervir em eleições no exterior, como ocorrido recentemente na Hungria. Segundo o petista, que classificou o comportamento do governo dos EUA como "absurdo", o americano o "ajudaria muito" caso repetisse a tática nas eleições brasileiras de outubro.

A declaração foi dada durante uma entrevista aos sites Brasil 247, Revista Fórum e Diário do Centro do Mundo. Ele havia sido questionado se tinha receio do que o governo americano poderia fazer no pleito.

No ano passado, pesquisas de opinião mostraram que a reação do governo brasileiro ao tarifaço imposto pelo governo Trump foram bem recebidas pela população, rendendo uma melhora nos indicadores de popularidade para Lula. Após o episódio, o petista passou a investir no discurso em defesa da soberania brasileira.

— Nós não somos mais países colonizados. Nós conquistamos soberania com a nossa independência. Nós não podemos permitir que alguém possa se intrometer e ferir a integridade territorial de cada país — disse o presidente em um discurso no final de março na Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Celac-África.

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