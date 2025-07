A- A+

tarifaço Lula ironiza Trump e diz que quem come jabuticaba "não precisa de briga tarifária" Presidente disse que vai levar jabuticabas ao líder americano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em vídeo divulgado nas redes sociais neste domingo, 13.

Lula disse que vai levar jabuticabas ao presidente dos Estados Unidos porque quem come a fruta não fica de "mau humor" e "não precisa de briga tarifária" Lula deu ainda um aceno à diplomacia entre os dois países.



"Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque duvido que alguém que chupe jabuticaba fique de mau humor. Vou levar jabuticaba pra você, Trump, e você vai perceber que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá, não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e muita relação diplomática", afirmou Lula em tom de ironia.



A publicação foi feita nas redes sociais da primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja. O post foi acompanhado do texto: "Duas coisas genuinamente brasileiras: jabuticaba e presidente Lula!". Ela também usou a hashtag que tem sido difundida na comunicação do governo: #BrasilSoberano.

