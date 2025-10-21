"Lula já escolheu Messias, mas quer garantir aprovação no Senado", diz lider do PT na câmara

A- A+

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), afirmou nesta terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já escolheu o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF), mas ainda pretende ampliar as conversas políticas antes de oficializar o nome.

Segundo ele, Lula quer “facilitar a aprovação” no Senado e deve tratar pessoalmente da articulação quando retornar da viagem à Ásia.

— O escolhido é o Messias, mas o presidente ainda vai querer conversar mais para facilitar a aprovação no Senado — disse Lindbergh, ao ser questionado sobre o tema no Congresso.

Lula embarcou nesta terça-feira para uma viagem pela Ásia, com passagens pela Indonésia e Malásia, e só deve enviar a indicação ao Senado após o retorno ao Brasil. Antes de embarcar, ele conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UNIÃO-AP).

Alcolumbre defendeu na conversa o nome de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga, mas Lula teria indicado preferência por Messias.

Além da indicação ao Supremo, Lindbergh afirmou que o governo deve encaminhar ao Congresso, ainda nesta semana, um pacote de medidas de recomposição do Orçamento após a rejeição da Medida Provisória alternativa ao IOF. A nova estratégia é discutir esses temas de forma separada: iniciativas de aumento de arrecadação, como a taxação de bets e fintechs; e as medidas de corte de gastos. O objetivo é diluir as resistências. Uma das ideias é incluir os temas em projetos já em tramitação no Congresso por meio da iniciativa de parlamentares.

— O governo vai mandar agora o pacote de recomposição. Deve chegar esta semana — afirmou.

