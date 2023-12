"Lula já falou comigo", diz Marta Suplicy em grupo de WhatsApp

A- A+

Especulada como possível vice de Guilherme Boulos (PSOL) na eleição municipal de São Paulo, a ex-prefeita Marta Suplicy disse que já conversou com o presidente Lula (PT). A afirmação foi feita em um grupo de WhatsApp nesta quarta-feira e ocorre em meio a especulações de que a secretária de Relações Internacionais do prefeito Ricardo Nunes (MDB) poderia voltar ao PT para ser vice do líder sem-teto em 2024.

— Lula já falou comigo— escreveu Marta no grupo chamado "Frente Ampla", que reúne políticos, advogados e formadores de opinião.

A mensagem da ex-senadora veio logo após uma publicação que falava sobre a necessidade de Boulos definir logo a sua vice. A resposta de Marta foi comemorada no grupo.

"Tomara que dê certo. Meu voto está reservado para os dois e meu empenho na campanha também", escreveu um integrante do grupo.

Aliados da secretária acreditam que a mensagem foi publicada por engano e seria destinada, na verdade, ao seu marido, Márcio Toledo.

Segundo apurou O Globo, numa tentativa de encobrir a ex-prefeita, o advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, escreveu que a ligação de Lula seria para convidar Marta para o Natal dos catadores de materiais recicláveis em Brasília.

Procurada, a ex-prefeita não quis comentar.

Correligionários de Nunes acreditam ser pouco provável que Marta deixe a prefeitura para embarcar no projeto eleitoral adversário. Nas palavras de um aliado do emedebista, as movimentações da secretária são blefes com o intuito de "valorizar seu próprio passe".

O nome de Marta chegou a ser especulado também para a vice de Ricardo Nunes, com endosso, inclusive, do diretório municipal do PL, fato que irritou a ala bolsonarista.

Em entrevista ao Globo no mês de maio, Marta elogiou a gestão Nunes, minimizou a aproximação do emedebista com a direita e disse que ele não é uma pessoa “dos extremos”. Questionada sobre como será o embate com Guilherme Boulos, ela disse que não tem "nenhum temo" e que vai ser uma disputa na qual "o prefeito tem muito o que mostrar".

—E ele é um homem de muito bom senso e muito tranquilo. A população de São Paulo tem apreço por essas qualidades — afirmou ela.

