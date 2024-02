Lula jantará na Embaixada da Palestina

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participará de um jantar na embaixada da Palestina nesta quinta-feira, em Brasília. A assessoria de comunicação do Palácio do Planalto confirmou que o compromisso será às 18h30, em Brasília.



Trata-se de um jantar em homenagem a Lula oferecido por embaixadores de países árabes e muçulmanos.

Lula e seu grupo político têm um histórico de proximidade com a causa palestina.O presidente do Brasil também costuma criticar os ataques de Israel à Faixa de Gaza no conflito contra o Hamas.