Lula lamenta a morte de ex-governador Amazonino Mendes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, na tarde deste domingo (12), a morte do ex-governador do Amazonas Amazonino Mendes. Em sua conta no Twitter, o petista declarou sua solidariedade aos familiares do político e lembrou seu apoio durante o segundo turno das eleições.

"Amazonino Mendes tinha gosto e vocação política, governando o estado do Amazonas quatro vezes, representando-o no Senado, e sendo também prefeito três vezes de Manaus. Tenho orgulho e fiquei muito agradecido quando recebi seu apoio no segundo turno de 2022, em um vídeo onde defendia uma visão moderna de desenvolvimento para a região norte do Brasil.", escreveu Lula.

O presidente ainda reforçou a trajetória política de Amazonino durante seus aproximadamente 40 anos de vida pública.

"Amazonino se dedicou a causa da vida pública até o fim. Com merecimento seu nome seguirá sendo sinônimo do estado que governou e amou. Minha solidariedade e meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores de Amazonino Mendes".

O ex-governador do Amazonas morreu na manhã deste domingo aos 83 anos. O político estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 25 de dezembro. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o traslado do corpo para Manaus, onde o político deve ser sepultado.

Amazonino Mendes vinha enfrentando problemas de saúde desde o fim do ano passado. Em novembro, ele chegou a ser internado para tratar uma crise de diverticulite - inflação no intestino grosso - e uma pneumonia. Em dezembro, o político foi novamente hospitalizado por conta de uma piora no no quadro respiratório. À época, o ex-governador chegou a receber uma visita do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que passava por exames médicos de rotina no mesmo hospital antes da posse.

Filiado ao Cidadania, o político chegou a disputar o cargo de governador na última eleição, ficando em terceiro lugar com 355 mil votos. Se eleito, esta seria a quinta vez que Amazonino ocuparia o cargo de chefe do Executivo estadual. Ele também foi prefeito de Manaus por três mandatos e senador entre 1991 e 1992.

